Ростов-на-Дону, 5 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В зоопарке Ростова-на-Дону — пополнение в семействе лойских овец. На свет появились два ягнёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зверинца.

sigrunmessel0 Овца

Не так давно в зоопарке родились лойские овцы — Феня, Фрося, Фаина и Федя. Теперь они познакомятся с двумя очаровательными малышками, которым вот-вот исполнится один месяц.

Зоологи помогают выкармливать детёнышей. Совсем скоро они вместе с матерью Феней выйдут в общий вольер.