История вопроса

Воронеж, как и любой крупный российский город, имеет весь набор инфраструктурных коммунальных проблем: ветхие сети, непрозрачная для населения работа системы ЖКХ, летом воронежцы уже привычно страдают от отключений горячей воды, зимой – от плохо чищенных дорог, сосулек на крышах и сугробах на улицах.

Власти Воронежа в последние годы предпринимают попытки решить многочисленные проблемы коммунальной сферы, в частности, передачей инфраструктуры в частные руки. Так, уже несколько лет по договору концессии в Воронеже работает компания «РВК», с марта 2019 году «Воронежтеплосеть» перешла в управление к «Квадре», а муниципальное АО «Горэлектросеть» готовят к продаже – потенциальным покупателем называют «МРСК Центра»..