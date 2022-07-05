Воронеж, 5 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Две утечки на водоводе зафиксированы в Коминтерновском районе Воронежа, на месте работают специалисты ООО «РВК-Воронеж», сообщили в пресс-службе администрации города 5 июля.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Вода

Утечки зафиксированы на водоводе диаметром 1000 мм, на глубине более 2,5 м. Для устранения неполадок привлечено четыре экскаватора, четыре автомобиля техпомощи, два автокрана и мощное откачивающее оборудование. Проведение работ осложняется наличием складских построек в районе одного из повреждений.

Из-за аварий временно ограничено водоснабжение в микрорайоне Московский проспект (нечётная сторона) — бульвар Победы — Владимира Невского – Генерала Лизюкова – Антонова-Овсеенко; Хользунова, 122. Исключение - жилые дома по адресам Московский проспект, 145, 147, 147а, 147в, 149, 149а, 153; Антонова-Овсеенко, 29,31,31а, 33, 33б, 35, 35в, 35э.

Решается вопрос подвоза воды жителям. Время устранения аварии не называется.