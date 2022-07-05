Сыктывкар, 5 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. На украине в ходе военной спецоперации погибли два уроженца Коми — Сергей Артеев и Александр Маскиев. Об этом соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

Сергей Артеев принимал участие в спецоперации добровольцем. Александр Маскиев был сержантом контрактной службы, выполнял боевые задачи в артиллерии, был командиром боевой машины.

«Сергей Геннадьевич и Александр Дмитриевич — достойные сыны нашего Отечества. Они отдали свои жизни, защищая мирных жителей от жестокости неонацистского режима. Их подвиг будет вписан в историю великой России и Республики Коми. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Вечная память и вечная слава героям», — заявил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманск вернулись принимавшие участие в спецоперации росгвардейцы.