Глазго, Великобритания, , 16:52 — REGNUM Американская группа Guns N' Roses отменила запланированное в Глазго (Великобритания) выступление. Об этом 5 июля пишет Billboard.

Guns N' Roses (сс) Raph_PH

Причиной отмены концерта стали «болезнь и медицинские рекомендации» — о какой именно болезни идёт речь, неизвестно. Группа также отметила, что «работает над вариантом переноса» шоу.

ИА REGNUM напоминает, что Guns N' Roses — это американская хард-рок-группа, сформировавшаяся в 1985 году в Лос-Анджелесе (США). На данный момент в состав коллектива входят Эксл Роуз, Дафф Маккаган, Слэш, Диззи Рид, Ричард Фортус, Фрэнк Феррер и Мелисса Риз.

Читайте ранее в этом сюжете: Барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера выписали из больницы