Москва, , 16:52 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о такси и агрегаторах, вводится ответственность агрегаторов за качество услуг, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект не лишен недостатков, комитет Госдумы по транспорту намерен серьезно доработать правительственную инициативу.

Правительственный законопроект устанавливает требования к перевозчикам такси, легковому такси и водителям такси. Также вводится ответственность службы заказа перед пассажиром за вред, причиненный в результате ДТП.

Устанавливается три реестра: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси, куда будут включены сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать.

Ряд норм касаются водителей. В частности, запрещается управлять такси лицам, имеющим более трех непогашенных штрафов за ДТП или не прошедшим аттестацию на знание местных достопримечательностей и объектов здравоохранения.

Самозанятые водители смогут работать через службы заказа такси без образования юрлица или регистрации в качестве ИП.

Кроме того, проект федерального закона предусматривает полномочия правительства России по установлению составов административных правонарушений, при совершении определенного количества которых за последний год также будет запрещено управлять легковым такси.

Инициатива также обязывает службы заказа легкового такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов легкового такси.

В то же время в марте 2022 года Госдума отклонила уже принятый в первом чтении законопроект о такси.

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