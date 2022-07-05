Москва, 5 июля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Забастовка работников нефтегазовой отрасли Норвегии приведет к сокращению уровня добычи газа и нефти, отметил руководитель фракции СРЗП в ГосдумеСергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

Ранее СМИ сообщили, что забастовка началась в ночь на 5 июля, на первом этапе участники акции приостановят работы на трех нефтегазовых месторождениях, расположенных на континентальном шельфе в Северном море.

«Это приведет к сокращению суточной добычи газа в Норвегии на 25%, нефти — на 15%»: норвежские нефтяники наносят удар США и ЕС в тыл их экономики!!!», — написал Миронов в своем телеграм-канале.

РанееИА REGNUM сообщало об акции протеста в Берлине против поставок Германией вооружения на Украину и против политики милитаризации страны.