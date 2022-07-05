Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис 5 июля посетит с официальным визитом Чикаго после очередного массового расстрела в городе, в результате которого погибли семь человек, сообщает Fox News.

Камала Харрис United States Senate Office of Kamala Harris

Харрис планирует посетить город вместе со своим супругом и выступить с речью на ежегодном собрании Национальной ассоциации образования 2022 года.

Отметим, что визит Харрис пройдет на фоне «кровавых», как их окрестила местная пресса, парадов в честь Дня независимости, во время которых из-за случаев стрельбы 54 человека получили огнестрельные ранения и семь погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля на параде в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк произошла стрельба, в результате которой погибли не менее шести человек и более 30 получили ранения. Огонь по прохожим велся с крыши одного из прилегающих зданий, где полиция впоследствии нашла оружие.

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