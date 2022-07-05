Казань, , 18:07 — REGNUM В Татарии за последние сутки пострадали в дорожных авариях двое детей, управлявшие самокатами. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

ДТП

По предварительным данным, 4 июля в Казани водитель автомобиля «Киа» на регулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу и совершил наезд на 10-летнего ребенка, который, не спешившись, пересекал проезжую часть.

В этот же день в Зеленодольском районе женщина за рулем автомобиля «Мицубиси» двигалась по дворовое территории, когда совершила наезд на пятилетнюю девочку. Ребенок на самокате внезапно выехал на проезжую часть.

Оба ребенка получили травмы.

ИА REGNUM напоминает, на дорогах Татарии с участием электросамокатов произошло девять дорожных аварий, в которых пострадали девять человек. С участием взявших на прокат электросамокатов граждан зарегистрировали четыре происшествия.

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