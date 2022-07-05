Острогожск, Воронежская область, , 16:45 — REGNUM Проверку начала прокуратура в Острогожском филиале Горожанского казачьего кадетского корпуса после появившегося в сети и местных СМИ обращении родителей воспитанников учебного заведения. О начале проверки пресс-служба надзорного ведомства сообщила 5 июля.

Прокуратура Ysia.ru

Инициативная группа родителей воспитанников корпуса сообщила о случаях рукоприкладства, в том числе — по отношению к девочкам.

«Учащаяся нашего класса была подвержена физическому воздействию со стороны воспитателя. Была схвачена за руку, была придушена. Когда девочка попыталась убежать и кричала: «Отпустите, мне больно», воспитатель хватал за руки и продолжал душить», — утверждают родители.

Родители также говорят, что воспитатель применил силу и к другому ребёнку, у него остался след на шее. Однако никакой реакции со стороны администрации не было.

«Нам обещали, что разберутся и объявят выговор, а человек продолжает бесчинствовать. Мы не хотели выносить сор из избы, хотели разобраться внутри», — приводит слова родителей «Блокнот Воронеж».

Теперь оценку соблюдения прав несовершеннолетних дадут прокуроры. Они проверят соблюдение законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также законность расходования бюджетных средств и действий должностных лиц в отношении воспитанников образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Следственными органами уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 2019 году следственные органы возбудили уголовное дело в связи с выявленными случаями систематических противоправных действий в отношении детей со стороны старших учащихся. Дело тогда возбудили по статье о халатности в отношении замдиректора корпуса.