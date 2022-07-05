Улан-Батор, 5 июля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в Монголию 5 июля встретился со своей коллегой Батмонхийн Батцэцэг, президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Флаг Монголии

В ходе встречи премьер-министр Монголии отметил, что в прошлом году отмечалось 100-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, а также подчеркнул, что в интересах наших двух стран было бы обогатить новый век отношений практическим содержанием, основанным на идеалах добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерство.

Также премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил расширить сотрудничество в энергетической области, для этого он предложил реализовать проект строительства Эгинской ГЭС совместно с российскими компаниями.

Отметим, правительство Монголии планирует построить гидроэлектростанцию на реке Эгийн-Гол мощностью 315 мегаватт, на что китайская сторона выделила 700 млн долларов.

В Монголии считают, что проект ГЭС является одним из особо важных проектов в области энергетики страны. Но финансирование проекта отложено на неопределенный срок из-за жалобы России и других политических причин. Планы монгольской стороны вызывают протесты жителей российских регионов.

По расчётам монгольских исследователей, в случае введения в эксплуатацию Эгинской ГЭС, страна за 20 лет сможет погасить полученные на ее строительство кредиты.