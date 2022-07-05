Москва, , 16:39 — REGNUM Россия успешно развивает межнациональные отношения, и секрет этого успеха — мощная правовая основа. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 5 июля заявил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин (СРЗП) на международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов».

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«Мы на успешном пути развития межнациональных взаимоотношений. А также на пути сохранения, изучения и развития родных языков, — сказал Семигин. — У этого успеха есть много причин. Одна из них — это довольно серьезная правовая база. И этим самым хочется напомнить целому ряду государственных деятелей, облеченных властью, о том, что эти правовые основы обязаны соблюдаться. С тем, чтобы межнациональные взаимоотношения и развитие языков не были на заднем плане развития страны и чтобы [чиновники] понимали, что это один из главнейших, стратегических вопросов развития страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Семигин заявил, что межнациональные отношения в РФ и их развитие вошли в тройку самых главных вопросов повестки дня.

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