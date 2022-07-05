Москва, , 16:42 — REGNUM Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который устанавливает порядок преобразования по решению суда филиала иностранного юридического лица в российское хозяйственное общество в случае, если приостановление или прекращение деятельности такого филиала угрожает безопасности государства в энергетической сфере, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Добыча газа Gazprom.ru

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Изменения были поддержаны в рамках рассмотрения инициативы о повышении эффективности управления низкорентабельным федеральным имуществом стоимостью до 100 млн рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) пояснил, что положения законопроекта коснутся филиалов иностранных компаний, владеющих объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры на территории нашей страны и обеспечивающих их обслуживание и бесперебойную работу. По его словам, это позволит сохранить принадлежащие иностранным лицам производственные комплексы в сфере добычи и транспортировки нефти и газа и обеспечить их безопасное функционирование в интересах России.

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП) считает, что ряд принятых поправок пересекаются с законопроектом о введении внешнего управления.