Москва, 5 июля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В настоящее время межнациональные отношения в РФ и их развитие вошли в тройку самых главных вопросов повестки дня. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 5 июля заявил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин (СРЗП) на международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов».

Русский язык

«Мы — многонациональный народ Российской Федерации. Так начинается Конституция нашей страны. Поэтому я абсолютно убежден, что развитие межнациональных взаимоотношений, их уровень, их стабильность — это фундамент, на котором стоит и развивается Россия, — сказал Семигин. — Сегодня межнациональные отношения и их развитие вошли в тройку самых главных вопросов повестки дня в стране. Об этом говорит и администрация президента, и правительство РФ. Это поддерживается и всеми крупными общественными объединениями. Да, Россия — это один из мировых лидеров развития межнациональных отношений, их укрепления, их стабильности. Конечно, русский язык как язык межнационального общения — это наш стержень. Это основа нашего духовного и культурного общения».

Кроме того, как отметил Семигин, РФ ставит крайне важный вопрос — развитие родных языков народов России.

«На родных языках идет образование, выпускаются учебники, идут научные исследования, выпускаются средства массовой информации, создаются культурные центры, снимаются фильмы», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, выступая на этой конференции, о важности развития многоязычия высказался специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.