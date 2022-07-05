Кубинка, Московская область, 5 июля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Молодые казаки принимают участие в Евразийском форуме казачьей молодёжи «Казачье единство — 2022», который проходит в эти дни в подмосковной Кубинке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

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В конференции принимают участие 150 молодых казаков, а также духовные наставники казачьих молодёжных организаций из 19 регионов России и 11 казачьих войск. Форум проходит в очном формате. На базе 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ проводятся дискуссии, мастер-классы, соревнования, встречи с известными людьми, спортивные состязания.

7 июля молодые казаки примут участие в божественной литургии в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова (главном храме Вооруженных сил России). Затем состоится церемония возложения цветов к памятнику «Матерям победителей», запланированы экскурсия по комплексу парка «Патриот» и официальное закрытие форума.