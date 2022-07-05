Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. На строительство Большого Смоленского моста через Неву Санкт-Петербург может потратить более 13 млрд рублей. Стоимость проекта 5 июля оценили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры города, сообщают «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Акватория Невы

К строительству моста в городе намерены приступить в 2025 году, а завершат проект в 2030 году. При этом, по оценке экспертов, сумма затрат к началу возведения моста может увеличиться минимум на 10%.

На строительство уже готовы выделить первую часть средств, Смольный планирует направить в этом году 350 млн рублей, в 2025 году — ещё чуть более 520 млн рублей. И в конечном итоге затраты составят порядка 13 млрд 369 млн рублей.

Отметим, что ранее к проекту планировали приступить в 2023 году, однако сроки были скорректированы. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Новый мост длиной 1570 метров в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай соединит два берега Невского района и Красногвардейский район. Мост станет частью внутреннего полукольца, которое соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра.