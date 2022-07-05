5 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что если бы он был бы президентом США, то не допустил бы нынешнего развития ситуации вокруг Украины, а также стремительного роста инфляции.

Мирослава Романенко, , 18:49 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп 4 июля заявил, что если бы он был бы президентом США, то не допустил бы нынешнего развития ситуации вокруг Украины, а также стремительного роста инфляции. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я знаю, что сейчас дела для нашей страны идут не очень хорошо: выходящая из-под контроля полномасштабная война в Европе, достигшая самого высокого уровня инфляция, худшие шесть месяцев для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы. Ни одно из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом», — приводит его слова ТАСС.

Заявление бывшего американского президента обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усомнились в том, что события при Трампе развивались бы иначе.

«Все горазды говорить», — отреагировал И. М.

«Он уже 100 раз об этом сказал», — добавил Anatoly K.

«Походу, Дональд опять в Белый дом намылился», — пишет Elena.

«Верится, но с трудом», — комментирует Александр.

«Его бы заставили сделать войну на Украине!» — отметила Алина.

«Все они обещают одно, а на деле совсем другое», — написала Надежда.

«Объективности ради, он умел общаться с Путиным», — комментирует Владимир.

«А кто знает, может, всё по-другому развивалось, но итог был один и тот же! Гудбай, Америка!» — отреагировала Гала.

«Политика США при каждом президенте была направлена на ослабление России. Это цель их политики. И создание вокруг нашего государства враждебных стран. Так что ни Трамп, ни Байден никогда не протянут руку помощи нашей стране», — написала Гуля А.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Хельсинки Kremlin.ru

«Не. Он видит нынешнюю ситуацию и в данный момент решил просто-напросто сыграть на этом. Если бы он был у власти, вся эта ерунда была бы тоже», — считает Мари Д.

«А что бы он сделал, интересно?.. Ещё одно трепло», — не выдержал IM.

«Мы тебе, конечно, верим, разве могут быть сомненья». Все они умные, пока президентами не станут», — добавил один из участников обсуждения.

«Не уверена. Президент в США не хозяин. Это и по Трампу было видно, и теперь по деду Байдену», — пишет Ольга П.

«Да, он бы потихоньку гадил…» — написал Евгений.

«Не надо Трампа, пусть самоходный дед (Байден. — М. Р.) продолжает рулить. Его санкции — просто огонь», — иронизирует Vlad.

«Тут еще нужно понимать, чего именно не допустил бы. Может, он вообще ввел бы войска на Украину», — добавил один из участников обсуждения.

«Пиар да и только. Биолаборатории продолжали функционировать во время его президентства. Учения НАТО были. Спонсирование нацистов — тоже. Не допустил бы он. Продвижений по выполнению Минска [при Трампе] тоже не было», — отреагировал Дерек Ш.

«А нам Байден как раз таки очень понравился! На второй срок его и быстрее Америка самоликвидируется», — шутит один из комментирующих.

«Да там президент то же самое, что марионетка. Политика у них одна, и она не меняется уже около 100 лет. Кеннеди хотел устроить всё по-другому, избавиться от этой системы… Его убили», — добавил один из участников обсуждения.

«Дональд [Трамп] заигрывает с электоратом!» — комментирует Maria I.

«Ой. Слушайте больше. Тупо самопиар на больной теме. Был бы у власти — то же самое бы делал по указке корпораций», — считает Павел.

«Между Байденом и Трампом будет одна огромная разница — первый в росте цен на бензин обвиняет Путина, а второй будет обвинять Байдена. Ну, а к вопросам поставкам оружия на Украину у них отношение будет одинаковое. Разве что при Трампе его будут поставлять даже больше. Как все вы, вероятно, уже заметили, в Америке политикой рулят не те клоуны, которых мы видим по телевизору», — подытожил KsT.