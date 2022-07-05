Вашингтон, 5 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Стрелок Роберт Кримо III законно приобрел оружие, из которого он в День независимости 4 июля открыл стрельбу по людям с крыши здания во время праздничного шествия. Об этом 5 июля сообщает Fox News.

carlos5847 Пистолет

Мэр Хайленд-Парка, штат Иллинойс, Нэнси Ротеринг рассказала, что оружие, которое Кримо III использовал во время стрельбы, было «законно получено». При этом мэр пришла к выводу, что США необходимо пересмотреть законы об оружии.

«Эта трагедия не должна была прийти к нам на порог, и, поскольку город маленький, каждый знает кого-то, кого это коснулось напрямую», — сказала Ротеринг.

Напомним, что в результате стрельбы пять человек скончались от полученных ранений на месте, ещё один — после госпитализации. В больницах города находятся 26 пострадавших в возрасте от восьми до 85 лет.