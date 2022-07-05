Воронеж, 5 июля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Подозреваемый в похищении ребёнка арестован по решению суда в Воронеже, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области 5 июля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Sledcom.ru Следственный комитет

По предварительным данным следствия, 2 июля на улице Артамонова в Железнодорожном районе Воронежа 32-летний мужчина на улице подошел к незнакомому 11-летнему мальчику. Угрожая ножом и применяя физическую силу, он завёл ребёнка в свою квартиру, там привязал его к батарее. Когда похититель отвлекся, ребенок самостоятельно освободился и убежал из квартиры. Родители, которым он рассказал о случившемся, вызвали полицию.

Подозреваемый был задержан и допрошен об обстоятельствах преступления. Известно, что у него уже есть судимость. По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября 2022 года.