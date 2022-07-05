Вологда, , 16:28 — REGNUM В Вологду вернулись сотрудники ОМОН Росгвардии по Вологодской области, которые принимали участие в спецоперации против украинских неонацистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Воропанов.

ОМОН Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Вологду, вместе с нашими бойцами, прибыл ещё один член команды. Украинскую собаку Марту, после контузии, приняли в свои ряды вологодские омоновцы и позаботились о ней. Вернулись вместе с ней, теперь она будет жить в семье одного из вернувшийся бойцов», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске сегодня встретили вернувшихся с Украины росгвардейцев.