Нижний Новгород, 5 июля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Компания Volkswagen планирует в ближайшее время закрыть свой офис в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили 5 июля в пресс-службе «Фольксваген Груп Рус».

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Отмечается, что решение об этом принято в связи с «общим высоким уровнем неопределённости» и «невозможностью спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде».

В компании заверили, что процедура закрытия офиса полностью соответствует российскому трудовому законодательству и будет проведена с соблюдением всех прав сотрудников.

Подчёркивается также, что речь идёт именно о закрытии офиса, а не производственной площадки на мощностях «Группы ГАЗ».

В июне большинство сотрудников производства Volkswagen в Нижнем Новгороде приняли предложение о добровольном уходе из компании. На сегодняшний день их осталось около 60 человек. В пресс-службе уточнили, что это не производственные сотрудники ГАЗа, а собственные сотрудники «Фольксваген Груп Рус».