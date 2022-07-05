Пенза, 5 июля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Пензенской области с 6 по 11 июля ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

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По прогнозам, в ночь на 6 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер слабый. Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, днем — около +30 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с 5 по 11 июля прогнозируется высокая пожарная опасность лесов.

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