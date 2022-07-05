Элиста, 5 июля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере при строительстве дома для сирот в Калмыкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 5 июля.

Суд

Следствием и судом установлено, что директор предприятия «Домостроительный комбинат» заключил с министерством по земельным и имущественным отношениям Калмыкии контракт на выполнение работ по строительству одноэтажного жилого дома, рассчитанного на четыре квартиры, в Лагани. В августе–ноябре 2013 года в целях экономии средств он заменил строительный материал при заливке фундамента, чем занизил не только стоимость, но и качество выполненных работ.

На основании фиктивных документов подрядчику было перечислено около 284 тыс. рублей.

Суд назначил бывшему руководителю предприятия один год лишения свободы условно и штраф в размере 30 тыс. рублей.