Бишкек, , 16:23 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров намерен в ближайшее время посетит регионы, где встретится с местными жителями и выслушает жалобы на их насущные проблемы. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров сегодня, 5 июля.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

По словам главы правительства, 80% поступающих от населения обращений связаны с недовольством деятельностью правоохранительных органов.

«Много жалоб поступает на ход следствия и судебные разбирательства. Поэтому я, генеральный прокурор страны Курманкул Зулушев и министр внутренних дел Улан Ниязбеков посетим регионы и на месте попытаемся разобраться с проблемами, с которыми сталкиваются наши сограждане», — подчеркнул он.

Читайте также: Генпрокурора и главу МВД отправили решать проблемы в регионах Киргизии