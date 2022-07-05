Кишинёв, 5 июля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Специалисты проверили помещения и территорию Кишинёвского аэропорта и не обнаружили взрывных устройств. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Пограничной полиции Молдавии.

Jekader Машины молдавской полиции и службы охраны. Аэропорт Кишинева

Ранее неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта. Из-за этого всех пришлось эвакуировать и проводить проверку. Теперь аэропорт возвращается к нормальной деятельности.

Сегодня также были сообщения о «минировании» всех районных судов в Кишинёве, а также парламента Молдавии и республиканской больницы. Там сапёры проверяют сообщения.

Стоит отметить, что два ложных сообщения о «бомбе» в Кишинёвском аэропорту поступили также накануне.