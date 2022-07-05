Джакарта, , 16:21 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и его окружение прибыли на авиабазу в Медан провинцию Северная Суматра, сообщает Antara.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

По прибытии в Медан президент и его окружение направились в отель, чтобы на следующий день продолжить ряд мероприятий во время рабочего визита.

Глава государства посетит острова Ниас, затем встретится с получателями программы «Семейная надежда» в Медане и посетить исследовательский центр пальмового масла.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо попросил полицию следить за выборами 2024 года.

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