Бишкек, , 16:21 — REGNUM В правоохранительные органы столицы Киргизии позвонили неизвестные и заявили о том, что на территории посольств России и Китая якобы заложены бомбы. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека сегодня, 5 июля.

Телефонный разговор Vinicius de Carvalho Venâncio

Прибывшие на место сотрудники госкомитета нацбезопасности и милиции эвакуировали персонал и посетителей дипломатических представительств, а также оцепили прилегающую территорию.

Однако информация о готовящихся терактах не подтвердилась — сапёры и кинологи с собаками никаких взрывных устройств в российском и китайском посольствах не обнаружили.

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