Москва, 5 июля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который упрощает порядок получения сведений о зарегистрированных на жилплощади гражданах, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») рассказал о проблемах собственников, которые пытаются получить информацию о зарегистрированных в этой же квартире гражданах.

Теперь за собственником квартиры закрепляется право в упрощенном порядке получить информацию о составе зарегистрированных в данной квартире без получения их согласия.

Объем предоставляемой собственнику жилого помещения информации включает в себя сведения, позволяющие идентифицировать данных лиц, а в отношении иностранных граждан — также гражданство, дата и сроки регистрации по месту жительства и постановки на учет по месту пребывания.