Обнинск, Калужская область, , 16:19 — REGNUM Рабочая встреча заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой состоялась сегодня, 5 июля, в Обнинске. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Речь, в том числе, шла об оказании помощи переселенцам с Донбасса и Украины.

Рабочая встреча заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой Пресс-служба правительства Калужской области

В начале встречи губернатор отметил, что рабочая поездка в Калужскую область Магомедсалама Магомедова и Игоря Щеголева совпала со знаменательной датой — 78-й годовщиной ее образования. Владислав Шапша сообщил, что с 24 февраля 2022 года в регион приехали почти три тысячи граждан из Донецкой и Луганской Народной Республик, а также других территорий Украины. Многие из них являются высококвалифицированными специалистами и уже находят работу на калужских предприятиях. Область шефствует над городом Первомайск Луганской Народной Республики, которому оказывает помощь в восстановлении инфраструктуры, экономики и социальной сферы.

Говоря о ситуации в экономике, губернатор отметил, что по итогам участия делегации области в Петербургском экономическом форуме подписано 11 инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций порядка 70 млрд рублей. В рамках этих договоренностей будет создано более 2,8 тысячи рабочих мест для производства лекарств, стройматериалов, мебели, в сфере логистики и в других отраслях экономики. Отдельно рассматривалось положение дел в сельском хозяйстве. Губернатор рассказал, что область самостоятельно обеспечивает себя мясом и молоком. Завершен яровой сев на площади почти 129 тысяч гектаров. Это на 21 процент больше, чем в прошлом году.

Разговор коснулся и ситуации в сфере межнациональных отношений. Владислав Шапша охарактеризовал ее как контролируемую и стабильную. Вместе с тем, по словам главы региона, чтобы легализовать труд иностранных граждан, вывести их из «теневой» занятости, сделать эту сферу более прозрачной, в области принят ряд решений об ограничениях в миграционной политики. В результате в первом полугодии практически вдвое сократилось число оформленных патентов на трудовую деятельность, вырос процент уведомлений об официальном заключении трудовых договоров с мигрантами, сократилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных мигрантами. Население региона поддерживает введение ограничений.