Клинцы, Брянская область, 5 июля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. О звуках стрельбы в районе воинской части сообщили 5 июля в социальных сетях жители Клинцов Брянской области.

Полиция

Пользователи утверждают, что утром слышали три автоматные очереди. По их информации, перекрыт район ТЭЦ, а на асфальте есть следы крови. По неподтвержденным данным, неизвестные атаковали воинскую часть на улице Парковой.

Некоторые местные издания опубликовали ориентировку на разыскиваемых подозреваемых. Из информации следует, что предположительно двое мужчин были одеты в тёмно-красную одежду, а третий — в чёрную. Один из нападавших ранен.

Официальной информации о произошедшем на данный момент не поступало.