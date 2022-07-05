Москва, , 16:13 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об уголовном наказании за нацистскую и сходную с ней атрибутику, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Устанавливается уголовная ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской. Штраф составит до 1 млн рублей. Предполагаются также обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от 1-го года до 2-х лет, либо принудительные работы на срок до 4-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Устанавливается уголовная ответственность за изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики. Штраф составит до 1 млн рублей, предполагается также обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от 1-го года до 2-х лет, либо принудительные работы на срок до 4-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Госдумы поддержал уголовное наказание за нацистскую символику