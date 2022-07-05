Тбилиси, , 16:12 — REGNUM Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали в одной из больниц края Самегрело медсестру по подозрению в содействии в получении справок о вакцинации от COVID-19. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцинация PublicDomainPictures

По версии следователей, медсестра за плату якобы оформляла в базе данных обращающихся граждан как привитых без явки в прививочный пункт.

«В преступлении уже уличили 15 граждан, которые, в свою очередь, в обмен на выплату до 300 лари (менее 6 тыс. рублей) обвиняемой зарегистрировались как привитые с нарушением», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что правоохранители продолжают выявлять тех, кто купил справку о вакцинации. Медсестре грозит лишение свободы сроком вплоть до пяти лет.