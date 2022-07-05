Архангельск, , 16:08 — REGNUM В Архангельске увеличат штат дворников. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Нико Пиросмани. Дворник. 1905

Он отметил, что подрядные организации не справляются с задачами по благоустройству.

«Я недоволен качеством и темпами покосов. Эти работы необходимы для создания комфортной городской среды и обеспечения пожарной безопасности. В Октябрьском и Ломоносовском округах подрядные организации явно недорабатывают […] Эта ситуация еще раз показала: нужны свои рабочие силы для содержания территорий города, поэтому продолжаем увеличивать собственный штат дворников и разнорабочих, включая МУП «Городское благоустройство», — написал мэр.

Напомним, предыдущий мэр Архангельска заявлял, что на дворников у города нет средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске при благоустройстве набережной подрядчик сэкономил на пешеходном покрытии.