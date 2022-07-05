Казань, 5 июля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Татарии в покушении на убийство таксиста подозревают 32-летнего гражданина Узбекистана. Пострадавшего госпитализировали с ножевыми ранениями, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

По версии следствия, в Казани в ночь с 3 на 4 июля подозреваемый отмечал свой день рождения, после чего вызвал такси, чтобы ехать в Вахитовский район. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, по ошибке он указал в мобильном приложении не тот адрес. Таксист отвез его в поселок Кадышево Авиастроительного района. На месте водитель потребовал плату за проезд, но вместо денег недовольный пассажир достал нож и нанес 43-летнему мужчине не менее двух ударов в грудную клетку.

Затем злоумышленник сбежал с места преступления и лег спать в кустах. Позже его задержали сотрудники полиции. Раненого таксиста доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в декабре 2020 года два нетрезвых пассажира такси отказались платить за проезд и напали на водителя.

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