Лос-Анджелес, США, 5 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Американский актёр Дэвид Харбор в разговоре с GQ предположил, кто из коллег мог бы сыграть его персонажа в шоу «Очень странные дела» в молодом возрасте. Интервью с Харбором опубликовано на сайте издания 5 июля.

Цитата из т/с «Очень странные дела». 2016. США Дэвид Харбор в роли шерифа Джима Хоппера

Артист считает, что сыграть молодого шерифа Джима Хоппера смог актёр Джейкоб Элорди, известный по роли Нейта в сериале «Эйфория». Харбор объясняет свой выбор тем, что Элорди может быть «таким же красивым, как он 20 лет назад».

«На данный момент я думаю, что Хоппер — это персонаж, который может существовать независимо от меня. Если они (создатели сериала) захотят вернуться назад во времени или вперед во времени… я бы хотел увидеть другого актера, играющего Хоппера, и посмотреть, что они могут привнести нового в это», — говорит Харбор.

ИА REGNUM напоминает, что премьера финальных эпизодов четвёртого сезона «Очень странных дел» состоялась 1 июля 2022 года. По словам создателей шоу, пятый сезон выйдет не раньше 2024 года.