Белгород, 5 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Уникальный фотоальбом «С. М. Прокудин-Горский. Центральная Россия» поступил в фонд Централизованной библиотечной системы Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Белгорода Фотоальбом с работами С. Проскудина-Горского

Книга посвящена деятельности российского учёного и фотохудожника-новатора, пионера отечественной цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского. В начале XX века он сделал более трёх тысяч снимков в разных российских губерниях, в том числе, и в Белгородской области. Создатели фотоальбома сопоставили фотографии 100-летней давности с фотографиями этих же объектов Центральной России в настоящее время.

Книга издана по инициативе полпредства президента РФ в ЦФО. Фотоальбомы передадут в Пушкинскую библиотеку-музей и научную библиотеку НИУ «БелГУ».