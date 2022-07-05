Батайск, Ростовская область, , 16:06 — REGNUM Сбежавшим в Ростовской области крокодилом оказалась выдра. Об этом сообщается в социальных сетях.

Выдра (сс) Victor Burolla

На кадре, опубликованном в сообществе «Мой Батайск», видно, что по водоёму плывёт выдра, запутавшаяся в зеленой ветке. Издалека и в тёмное время суток животное вполне могли принять за крокодила.

ИА REGNUM сообщало, что в течение нескольких дней спасатели вместе с казаками-дружинниками с помощью тепловизоров и квадрокоптера искали рептилию в одном из водоёмов в Батайске. Однако ни приманка, ни установленные сети к результату не привели. Более того, местные жители лишь говорили, что видели крокодила, не предоставляя при этом никаких доказательств.

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