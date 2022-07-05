Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Участники саммита стран-членов НАТО в Мадриде договорились о необходимости оказать дополнительную поддержу Грузии. Об этом, как передаёт грузинское «Общественное телевидение», сообщил журналистам глава Офиса связи НАТО в Тбилиси Александр Винников.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Союзники поддержали несколько мер для Грузии, мы называем их мерами, подогнанными под партнеров, — сказал Винников. — Эти меры являются выражением твёрдой политической поддержки Грузии со стороны НАТО. Особенно, к её суверенитету и территориальной целостности».

Представитель Альянса сообщил, что планируется помощь Грузии по вопросам противовоздушной обороны, разведки, кризисному управлению и киберзщащите. Также НАТО намерен проводить на грузинской территории учения не каждые три, а каждые два года.

Кроме того, Винников сообщил, что планируется направлять больше сотрудников в Офис связи НАТО в Тбилиси.

«Мы также будем сотрудничать с другими международными организациями, которые помогают Грузии, в том числе с Евросоюзом», — сказал он.