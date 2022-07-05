Нижний Новгород, , 16:04 — REGNUM Нижегородский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против двоих бывших сотрудников контрольно-ревизионного управления министерства финансов Нижегородской области, передаёт «Время Н».

К нам едет ревизор! Цитата из к/ф «Ревизор». реж Владимир Петров. 1952. СССР

Первоначально их обвиняли во взяточничестве — по версии гособвинения, осенью 2020 года они получили 500 тысяч рублей в качестве «неофициального вознаграждения» за сокрытие выявленных нарушений в одном из учреждений культуры Арзамаса.

Но затем противоправное деяние экс-ревизоров переквалифицировали в мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

В итоге суд признал подсудимых виновными в мошенничестве, а не в получении взятки, и приговорил одного из них к четырём годам, а второго — к четырём годам и шести месяцам лишения свободы условно. Также каждый из них заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей.