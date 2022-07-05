Салехард, , 16:04 — REGNUM В Куноватском заказнике на Ямале выпустили в природную среду семь стерхов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Стерхи Пресс-служба губернатора ЯНАО

Учёные пометили стерхов спутниковыми GSM-передатчиками. Благодаря трекерам они смогут оценить адаптацию северных журавлей в дикой природе.

Птиц доставили на Ямал в середине июня и до выпуска ждали, пока они адаптируются. Стерхов вырастили в Окском государственном биосферном заповеднике Рязанской области.

Напомним, стерх находится под угрозой исчезновения вид журавля. Он занесен в Красную книгу РФ, красные книги 18 субъектов России. Ямальские ученые с 2019 года реализуют программу по сохранению этих редких птиц и выпустили на волю уже 13 молодых стерхов.