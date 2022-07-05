Оренбург, , 16:34 — REGNUM Оренбургская область окажет помощь подшефному Перевальскому району в Луганской Народной Республике по подготовке к зиме. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Котельная Wikimedia.org

«Принял решение, что Оренбуржье поможет подшефной территории подготовиться к осенне-зимнему сезону. В ближайшее время установим в районе семь газовых, семь угольных и четыре блочных котельных, произведённых у нас в Новосергиевке», — заявил глава региона.

По оценке специалистов, району сейчас нужно не менее чем 50 тысяч квадратных метров шифера и 30 тысяч квадратных метров мягкой кровли для восстановления жилья и социальных объектов. Кроме того, требуется замена около 15% от общего фонда оконных конструкций.

«Главное — вернуть мирный ритм жизни в территорию, дать людям уверенность и спокойствие», — подчеркнул Паслер.

Оренбуржцы помогут восстановить социальные объекты. В частности, будет отремонтирована гимназия №1 города Перевальска. В детскую школу искусств передадут новые музыкальные инструменты. Благоустроят прилегающую территорию учреждения, а также дворы пяти детских садов и пяти школ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Оренбургская область вязла шефство над муниципальным образованием ЛНР. Губернатор Денис Паслер 5 июля работает в Перевальском районе. Он передал гуманитарный груз (холодильники «Орск» и продовольствие), а также посетил ряд социальных объектов.

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