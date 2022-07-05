Москва, , 16:02 — REGNUM Родители школьников начали жаловаться на деструктивные видео, которые YouTube рекомендуют их детям. После просмотра мультиков и подростковых программ про спорт и разные увлечения, рекомендательный алгоритм выдает пользователям контент откровенно фейкового и антироссийского содержания, написал в своем Телеграмм-канале руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.

Информационная война ИА REGNUM

Видео выходят под заголовками «В РФ работает фабрика по выращиванию маленьких убийц» или «Как детей в РФ готовят на убой с малых лет».

«Подобный случай не единственный. Так, в апреле этого года комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей направила открытое обращение в адрес главы Роскомнадзора с просьбой принять дополнительные меры в отношении видеосервиса YouTube. Причиной стало возросшее количество обращений от родителей и родительских общественных организаций. Они выражали крайнюю обеспокоенность появлением декструктива на иностранном видеохостинге после показа детского контента.

с YouTube Kids. Контент, который рекомендовался детям был опасен для их психики и мог быть причиной суицидальных мыслей у ребенка. Видеосервис и раньше отличался тем, что на его платформе тиражировался и продвигался деструктивный контент. Летом 2021 года американские исследователи обнаружили , что рекомендательные алгоритмы YouTube предлагают пользователям видеоролики, которые нарушают собственные правила онлайн-площадки: нежелательный контент, подобранный искусственным интеллектом, составил 71% от общего количества просмотренных участниками эксперимента видео. Позже широкий резонанс в обществе приобрел скандал

Кроме того, по данным глобальной коалиции организаций, занимающихся проверкой фактов, видеохостинг YouTube является основной площадкой для распространения дезинформации во всем мире и делает недостаточно для борьбы с инфодемией на своей платформе.

интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента, YouTube занимает второе место — между двух соцсетей корпорации Цукерберга, которые были заблокированы в РФ в марте этого года после того, как официально разрешили призывы к насилию в отношении россиян. В опубликованном в прошлом августе антирейтинге

Многочисленные требования регулятора удалить противоправные материалы сервисом игнорировались штрафы не оплачивались — в том числе и оборотный штраф, наложенный на владеющую видеохостингом корпорацию Google в конце 2021 года за повторное нарушение законодательства.

Однако на фоне специальной военной операции число деструктива на площадке кратно возросло и никак не модерируется платформой, спокойно достигая своего зрителя, в том числе несовершеннолетних», — продолжил эксперт.