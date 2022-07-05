Родители бьют тревогу из-за контента YouTube. Мнение эксперта
Москва, 5 июля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Родители школьников начали жаловаться на деструктивные видео, которые YouTube рекомендуют их детям. После просмотра мультиков и подростковых программ про спорт и разные увлечения, рекомендательный алгоритм выдает пользователям контент откровенно фейкового и антироссийского содержания, написал в своем Телеграмм-канале руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.
ИА REGNUM
Информационная война
Видео выходят под заголовками «В РФ работает фабрика по выращиванию маленьких убийц» или «Как детей в РФ готовят на убой с малых лет».
«Подобный случай не единственный. Так, в апреле этого года комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей направила открытое обращение в адрес главы Роскомнадзора с просьбой принять дополнительные меры в отношении видеосервиса YouTube. Причиной стало возросшее количество обращений от родителей и родительских общественных организаций. Они выражали крайнюю обеспокоенность появлением декструктива на иностранном видеохостинге после показа детского контента.
Позже широкий резонанс в обществе приобрел скандал с YouTube Kids. Контент, который рекомендовался детям был опасен для их психики и мог быть причиной суицидальных мыслей у ребенка. Видеосервис и раньше отличался тем, что на его платформе тиражировался и продвигался деструктивный контент. Летом 2021 года американские исследователи обнаружили, что рекомендательные алгоритмы YouTube предлагают пользователям видеоролики, которые нарушают собственные правила онлайн-площадки: нежелательный контент, подобранный искусственным интеллектом, составил 71% от общего количества просмотренных участниками эксперимента видео.
Кроме того, по данным глобальной коалиции организаций, занимающихся проверкой фактов, видеохостинг YouTube является основной площадкой для распространения дезинформации во всем мире и делает недостаточно для борьбы с инфодемией на своей платформе.
В опубликованном в прошлом августе антирейтинге интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента, YouTube занимает второе место — между двух соцсетей корпорации Цукерберга, которые были заблокированы в РФ в марте этого года после того, как официально разрешили призывы к насилию в отношении россиян.
Многочисленные требования регулятора удалить противоправные материалы сервисом игнорировались штрафы не оплачивались — в том числе и оборотный штраф, наложенный на владеющую видеохостингом корпорацию Google в конце 2021 года за повторное нарушение законодательства.
Однако на фоне специальной военной операции число деструктива на площадке кратно возросло и никак не модерируется платформой, спокойно достигая своего зрителя, в том числе несовершеннолетних», — продолжил эксперт.
«Политика модерации YouTube вызывает серьезные опасения у родительского сообщества. Жалобы на выдачу откровенно фейкового и деструктивного контента для детей поступают с тревожной периодичностью. На YouTube дети имеют все шансы столкнуться с опасными материалами, стать агрессивными, попасть под «зомбирование» западной пропаганды. Сегодня YouTube является одним из самых злостных нарушителей российского законодательства. При этом доступ к нему имеют все пользователи вне зависимости от возраста, и вредный, деструктивный и откровенно опасный контент может легко попасть в поле зрения несовершеннолетних пользователей. Многие из материалов, которые YouTube показывает детям, ставят под угрозу их эмоциональное и психологическое здоровье. Кроме того, деструктивные видеоролики, которые YouTube подсовывает детям, могут привести к чувству тревоги, суицидальным мыслям и другим крайне опасным для юных пользователей последствиям. YouTube стал полноправным орудием агрессивной информационной войны, которая ведется против России. Он не удаляет, а продвигает фейки, жестокий и опасный контент, призванный дестабилизировать российское общество. Особенно под удар попадают несовершеннолетние пользователи в силу неокрепшей психики и недостаточной критичности мышления», — подчеркнул Александр Малькевич