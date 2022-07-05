Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Итальянский банк UniCredit рассматривает возможность продажи своего российского подразделения через структуру, которая, в случае стабилизации геополитической ситуации, позволит банку выкупить дочернюю компанию. Об этом со ссылкой на знакомые с вопросом источники сообщает агентство Bloomberg.

Банк Trend.ru

На условиях анонимности источники заявили, что кредитная организация сейчас рассматривает несколько возможных договоренностей о сделке, в том числе вариант, который позволит выкупить долю в зависимости от рыночных и политических условий.

По словам собеседников издания, деятельность UniCredit в России, которая обслуживает около 1500 корпоративных клиентов с помощью 4000 сотрудников, вызвала интерес со стороны российских финансовых учреждений и компаний, не попавших под санкции, заинтересованных в получении банковской лицензии в стране.

Потенциальные претенденты из таких стран, как Китай, Турция и Индия, стремящиеся заменить деятельность западных фирм в России, также выразили заинтересованность, сообщили источники.