Москва, , 15:58 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о расширении единой системы персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законодательство дополняется нормами, направленными на оптимизацию функционирования единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

Предусматривается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему без получения согласия субъекта персональных данных.

Передача будет осуществляться при условии обязательного уведомления субъекта о факте передачи с предоставлением возможности отказаться от обработки своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, следует из документа.

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