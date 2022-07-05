Донецк, 5 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли посёлок Доломитное в Донецкой Народной Республике. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В 14:52 с позиций в Семигорье был открыт огонь по Доломитному. Выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские артиллеристы совершили обстрел Донецка.