Калуга, , 16:55 — REGNUM В Калужской области с начала 2022 года за нарушение правил пожарной безопасности составлено 32 протокола на общую сумму более миллиона рублей, специалисты установили более 340 предупредительных аншлагов и стендов, проложено 831 км минерализованных полос. Об этом 5 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

В области установлен четвертый класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим, на время которого действуют ограничения пребывания в лесу граждан и транспортных средств, введен в Жиздринском, Кировском, Куйбышевском, Мосальском и Юхновском районах. С начала 2022 года сотрудниками Лесопожарной службы и лесничеств совместно с МЧС отработано 200 термоточек. В области зарегистрировали пока один лесной пожар, что в пять раз меньше показателя 2021 года. При этом площадь лесного пожара составила 0,3 га — на 75% меньше, чем в 2021 году.

В Калужской области идет комплексная работа по обеспечению безопасности жителей, инфраструктурных и природных объектов. За минувшие три года регион получил 277 единиц специальной противопожарной техники и оборудования. В 2022 году на вооружение Лесопожарной службы поступят еще два полуприцепа, седельный тягач на базе КАМАЗа, а также 11 мотопомп. Работа продолжается в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

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