* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:57 — REGNUM Фронт свободы, действующий в Афганистане против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил о ракетной атаке на аэродром «Баграм» в провинции Парван. Об этом сообщает 5 июля газета «8 Собх».

Авиабаза Баграм Bagram.afcent.af.mil

Организация опубликовала видеозапись и информационный бюллетень, в которых говорится о нападении, совершённом силами Фронта в ночь на 5 июля.

В результате ракетного обстрела шесть боевиков радикальной группировки были убиты и двое ранены. Также уничтожено несколько пикапов.

Местные жители сообщили о звуках ракетного обстрела в районе Баграма. Радикальная группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявила по поводу атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько месяцев участились атаки сил, действующих против группировки, в провинциях Парван и Каписа.

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