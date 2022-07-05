Ростов-на-Дону, 5 июля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко объявил о кадровых изменениях в администрации областного центра. Назначены руководители управлений благоустройства и капитального строительства, а также директор МУП «Ростовская транспортная компания» (МУП РТК).

Екатерина Булатова ИА REGNUM Здание администрации Ростова-на-Дону

Начальником управления благоустройства и лесного хозяйства стал Антон Наумов, ранее работавший в должности заместителя главы администрации Советского района. Как пишет портал 1rnd.ru, городским управлением капитального строительства теперь руководит Виктор Волобуев.

На сайте МУП РТК указано, что предприятие возглавил Роман Галигузов.