Волгоград, 5 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Волгоградской области за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировано 36 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 июля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 116 пациентов.

Https://www.volgograd.ru/ Палата для больных COVID-19

С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 225 380 носителей коронавируса. Справились с заражением 216 960 жителей. Скончался от осложнений 6 891 человек.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторно лечатся 1 529 ковид-пациентов.